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Украина впервые завоевала паралимпийское "золото" в метании булавы

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская спортсменка Зоя Овсий стала золотым призером Паралимпиады в Токио. Украинка принесла Украине историческое "золото" в метании булавы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Паралимпиады-2020.

Овсий завоевала золотую медаль в женском метании булавы в классе F51. "Серебро" завоевала американская Кэсси Митчелл, а вот бронзовую медаль получила представительница Паралимпийского комитета России Елена Горлова.

Украинка с пятой попытки метнула булаву на 25,12 метров, что стало лучшим результатом соревнований.

Это уже четвертая медаль спортсменки на Паралимпийских играх и третья в метании булавы в истории Украины.

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