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Україна вперше завоювала паралімпійське "золото" у метанні булави

Автор: Дмитро Левицький

Українська спортсменка Зоя Овсій стала золотою призеркою Паралімпіади в Токіо. Українка принесла Україні історичне "золото" в метанні булави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Паралімпіади-2020.

Овсій виборола золоту медаль в жіночому метанні булави у класі F51. "Срібло" завоювала американська Кессі Мітчелл, а от бронзову медаль отримала представниця Паралімпійського комітету Росії Олена Горлова.

Українка з п'ятої спроби метнула булаву на 25,12 метрів, що стало кращим результатом змагань.

Це вже четверта медаль спортсменки на Паралімпійських іграх та третя в метанні булави в історії України.

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