Украина впервые выдвигает своего кандидата на пост генсека ОЧЭС

Фото: Василий Боднар (УНИАН)

Украина впервые за время деятельности Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) выдвигает своего кандидата на пост генерального секретаря. Им стал замминистра иностранных дел Василий Боднар.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

В качестве кандидата на пост генсека Боднар выделил ряд приоритетов:

развитие бизнес-сектора, восстановление региональной бизнес-активности на основе ОЧЭС

внедрение современных технологий в деятельность ОЧЭС для эффективного обмена информацией, создание новых цифровых площадок

цифровизация в рамках ОЧЭС как одна из движущих сил дальнейшей кооперации между странами-участницами

альтернативная энергетика и реализация проектов с использованием водорода

"голубая экономика" - развитие экономики моря: морских коммуникаций, портов, использование водных ресурсов для экономического роста при сохранении морской экосистемы

Отметим, ОЧЭС была основана в 1992 году в Стамбуле, а ее целью является развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества и торговли в регионе. В организацию входят Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

Напомним, Украина возглавляла Организацию черноморского экономического сотрудничества в 2017 году.

Ранее Боднар заявил, что украинская сторона начала признавать выданные в частично признанном Косово паспорта.