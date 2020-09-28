Украина впервые выдвигает своего кандидата на пост генсека ОЧЭС

Украина впервые за время деятельности Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) выдвигает своего кандидата на пост генерального секретаря. Им стал замминистра иностранных дел Василий Боднар.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Facebook.
В качестве кандидата на пост генсека Боднар выделил ряд приоритетов:
Отметим, ОЧЭС была основана в 1992 году в Стамбуле, а ее целью является развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества и торговли в регионе. В организацию входят Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.
Напомним, Украина возглавляла Организацию черноморского экономического сотрудничества в 2017 году.
Ранее Боднар заявил, что украинская сторона начала признавать выданные в частично признанном Косово паспорта.