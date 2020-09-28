ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна вперше висуває свого кандидата на пост генсека ОЧЕС

Київ, Понеділок 28 вересня 2020 16:57
Україна вперше висуває свого кандидата на пост генсека ОЧЕС
Фото: Василь Боднар (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Україна вперше за час діяльності Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) висуває свого кандидата на пост генерального секретаря. Ним став заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України в Facebook.

В якості кандидата на пост генсека Боднар виділив ряд пріоритетів:

  • розвиток бізнес-сектора, відновлення регіональної бізнес-активності на основі ОЧЕС
  • впровадження сучасних технологій у діяльність ОЧЕС для ефективного обміну інформацією, створення нових цифрових майданчиків
  • цифровізація в рамках ОЧЕС як одна з рушійних сил подальшої кооперації між країнами-учасницями
  • альтернативна енергетика та реалізація проектів з використанням водню
  • "блакитна економіка" - розвиток економіки моря: морських комунікацій, портів, використання водних ресурсів для економічного зростання при збереженні морської екосистеми

Зазначимо, ОЧЕС була заснована в 1992 році в Стамбулі, а її метою є розвиток взаємовигідного економічного співробітництва і торгівлі в регіоні. До організації входять Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.

Нагадаємо, Україна очолювала Організацію чорноморського економічного співробітництва в 2017 році.

Раніше Боднар заявив, що українська сторона почала визнавати видані в частково визнаному Косово паспорти.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика МЗСУкраїнагенсек
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся