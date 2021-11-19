Україна вперше прийме в морських навчаннях НАТО з протимінного захисту

Україна вперше візьме участь у морських навчаннях НАТО з протимінного захисту Dynamic Move-2022. Вони пройдуть у Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Військово-Морських сил Збройних сил України.

Рішення про участь України в командно-штабних навчаннях НАТО Dynamic Move - 2022 прийнято на конференції, яка проходила в режимі онлайн. В ході заходу обговорювалися час і місце проведення тренування, а також список країн.

За підсумками конференції прийнято рішення, що в навчаннях візьмуть участь представники країн-членів НАТО, а також України і Марокко. Вони приєднаються до Dynamic Move-2022 як спостерігачі.

Протимінні навчання Dynamic Move - 2022 заплановані на кінець січня - початок лютого в місті Остін (Бельгія). Їх проведення залежить від ситуації з коронавірусом. Минулого року їх не провели.

Мета навчань Dynamic Move-відпрацювання дій багатонаціонального штабу з управління морськими протимінними силами НАТО і з розмінування.