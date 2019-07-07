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Украина впервые направила в США запрос для покупки военного оборудования

Новости » Политика    07.07.2019 - 21:16
Украина впервые направила в США запрос для покупки военного оборудования
Иллюстративное фото (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Украина впервые обращается с запросом закупок через программу Министерства обороны США

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор сообщил, что Украина впервые обратилась к Соединенным Штатам с запросом для приобретения военного оборудования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольства США в Украине Twitter.

Тейлор сообщил, что Украина впервые обращается с запросом о приобретении военного оборудования через программу Министерства обороны США.

"Мы начинаем процесс просмотра этого запроса", - заявил Тейлор.

Он также добавил, что Соединенные Штаты твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформировании ее оборонного сектора.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США выделят Украине, 4 млн долларов на усиление защищенности военных складов. Соответствующий меморандум был подписан по итогам заседания Украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля временным исполняющим обязанности директора Департамента международной безопасности МИД Украины Русланом Нимчинским и помощником Госсекретаря США по военно-политическим вопросам Купером Кларком в присутствии посла Украины в США Валерия Чалого

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