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Україна вперше в історії розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини

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Україна, Вівторок 01 лютого 2022 10:22
Україна вперше в історії розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини Фото: Україна отримала можливість імпортувати газ з Угорщини (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

З 1 лютого 2021 року вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини в Україну. Це вже другий гарантований маршрут поставок на випадок припинення "Газпромом" транзиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію директора "Оператора газотранспортної системи України" Сергія Макогона у Facebook.

Як зазначив Макогон, раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку з України до Угорщини. Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках.

"Угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і у разі відсутності транзиту", - додав він.

За його словами, відкриття цього напрямку створила можливість для трейдерів організовувати постачання в Україну скрапленого газу LNG з терміналу у Хорватії.

Нагадаємо, компанія "Оператор газотранспортної системи України" та оператор ГТС Угорщини FGSZ домовились про подовження гарантованих потужностей для транспортування природного газу з Угорщини в Україну до 30 вересня 2022 року. Це дозволить значно збільшити можливості для закачування газу Україною на наступний опалювальний сезон.

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Імпорт газу
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