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Україна вперше з 2014 року відновила експорт електроенергії до Білорусі

Середа 12 серпня 2020 16:58
Україна вперше з 2014 року відновила експорт електроенергії до Білорусі
Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Експорт електроенергії з України значно перевищує імпорт

У липні 2020 року відновився експорт електроенергії до Білорусі - вперше з вересня 2014 року. Даний показник за липень склав 12 млн кВт·год - 9% від всього обсягу експорту з України.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

За даними компанії, експорт електроенергії в липні 2020 року становив 133 млн кВт·год, що на 30% більше, ніж у червні. Обсяги експорту в липні перевищили імпорт в 6,1 разів.

Україна вперше з 2014 року відновила експорт електроенергії до Білорусі

За вказаний період відновився експорт електроенергії до Румунії та Словаччини, який сумарно складає лише 1,9% від усього експорту. Експорт в енергосистеми Росії та Молдови в липні 2020 року не здійснювався.

Також для забезпечення операційної безпеки "острова Бурштинської ТЕС" у липні було обмежено експорт до Угорщини на 2,35 млн кВт·год, Словаччини - на 1,6 млн кВт·год та Румунії - 0,5 млн кВт·год.

Імпорт електроенергії в Україну у липні 2020 року склав 21,8 млн кВт·год, що на 15,4% більше, ніж у червні 2020 року. Весь імпорт за вказаний період, як і в червні, здійснювався лише в торгову зону "острів Бурштинської ТЕС", що працює синхронно з європейським енергооб’єднанням ENTSO-E. Частка імпорту склала 0,2% від всього виробництва електроенергії в Україні.

При цьому, імпорт електроенергії в торгову зону ОЕС України, синхронізовану з енергосистемами Росії, Білорусі та Молдови, у липні не здійснювався.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що уряд України планує наростити експорт електроенергії в Молдову.

Відзначимо, з квітня 2020 року НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

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