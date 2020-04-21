Украина впервые с 2009 вошла в топ-100 рейтинга свободы прессы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина вошла в топ-100 за счет ухудшения ситуации в других странах

Украина впервые с 2009 года вошла в топ-100 рейтинга свободы прессы, заняв 96 позицию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга "Индекса свободной прессы" международной организации "Репортеры без границ".

Сообщается, Украина в этом рейтинге за год поднялась на 6 позиций и заняла 96 место. При этом продвижение в рейтинге произошло за счет ухудшения показателей других стран, поскольку Украина ухудшила свою оценку на 0,06 балла. Теперь ее индекс составляет - 32,52 (чем ниже число, тем лучше результат).

В качестве недостатков отмечается недофинансирование Общественного вещания и рост влияния олигархов на медиа. Кроме того, авторы рейтинга отмечают, что информационная война с РФ привела к негативным последствиям, таким как запрет российских сайтов и ограничения на въезд иностранным журналистам.

Кроем того, "Репортеры без границ" полагают, что смена власти в Украине не повлияла на ситуацию с нападениями на журналистов.

Напомним, в прошлом году ситуация со свободой слова в Украине ухудшилась в связи с насилием против журналистов-расследователей и войной на Донбассе. В прошлогоднем рейтинге Украина занимала 102 место.