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Україна вперше з 2009 увійшла до топ-100 рейтингу свободи преси

Новини » Політика     21.04.2020 - 14:39
Україна вперше з 2009 увійшла до топ-100 рейтингу свободи преси
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна увійшла до топ-100 за рахунок погіршення ситуації в інших країнах

Україна вперше з 2009 року увійшла до топ-100 рейтингу свободи преси, зайнявши 96 позицію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу "Індексу свободи преси" міжнародної організації "Репортери без кордонів".

Повідомляється, Україна в цьому рейтингу за рік піднялася на 6 позицій і посіла 96 місце. При цьому просування в рейтингу відбулося за рахунок погіршення показників інших країн, оскільки Україна погіршила свою оцінку на 0,06 бала. Тепер її індекс становить - 32,52 (чим нижче число, тим краще результат).

В якості недоліків зазначається недофінансування Суспільного мовлення та зростання впливу олігархів на медіа. Крім того, автори рейтингу зазначають, що інформаційна війна з РФ призвела до негативних наслідків, таких як заборона російських сайтів і обмеження на в'їзд іноземним журналістам.

Кроєм того, "Репортери без кордонів" вважають, що зміна влади в Україні не вплинула на ситуацію з нападами на журналістів.

Нагадаємо, в минулому році ситуація зі свободою слова в Україні погіршилася у зв'язку з насильством проти журналістів-розслідувачів та війною на Донбасі. У торішньому рейтингу Україна посідала 102 місце.

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