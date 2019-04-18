Иллюстративное фото (menr.gov.ua)

Украина опустилась на строчку ниже в рейтинге свободы прессы

Ситуация со свободой слова в Украине ухудшилась в связи с насилием против журналистов-расследователей и войной на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные ежегодного индекса свободы СМИ в мире по состоянию на 2019 год, обнародованного 18 апреля Международной правозащитной организацией "Репортеры без границ", сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно рейтингу, Украина заняла 102 место, что на одну ступень ниже по сравнению с прошлогодним показателем.

Правозащитники считают, что самыми большими вызовами для свободы слова в Украине остаются такие проблемные явления, как слежка или препятствование в работе журналистов-расследователей с применением насилия.

Кроме того, "Репортеры без границ" отметили, что негативно на ситуацию со свободой слова в стране влияет и война на Донбассе. Еще одним явлением, что не облегчает работу СМИ в Украине, является факт все более частого отказа во вьезде для иностранных журналистов, говорится в отчете.

На первом месте в индексе свободы СМИ оказалась Норвегия. Эта страна уже в третий раз подряд заняла видное место в ежегодных рейтингах "Репортеров без границ" относительно свободы прессы.

Напомним, согласно результатам опроса КМИС, в марте 2019 года треть (33,9%) граждан считали, что в Украине происходит наступление на свободу слова. При этом, по данным социологов, в сентябре 35,4% граждан считали, что "в Украине слишком много прокремлевских пропагандистских СМИ, а государство и общество на это слабо реагируют".