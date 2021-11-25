Украина возвращает транзит над Черным морем, - Кубраков

Несмотря на значительные потери авиатранзита в предыдущие годы, Украина, наконец, начала системную работу над его восстановлением. Первые результаты уже есть: восстановлен трафик над Черным морем, а количество полетов в украинском небе растет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова на форуме "Большая стройка: авиация и туризм".

"Мы возвращаем транзит над Черным морем. Благодаря гибкой тарифной политике и постоянной коммуникации с бизнесом интенсивность полетов в Южной части воздушного пространства Украины выросла втрое", - отметил министр.

Он также напомнил, что подписание Соглашения о совместном авиапространстве с ЕС открывает для Украины многомиллионный рынок потенциальных туристов. Ежедневно количество и регулярность рейсов между Украиной и ЕС растет, как и интенсивность полетов над Югом страны благодаря возвращению транзита над Черным морем.

"В целом же положительная динамика возобновления воздушного движения в зоне ответственности Украины превышает среднеевропейский показатель. Уже почти месяц, как мы полноправная часть Совместной системы маршрутных сборов Евроконтроля. Это завершающий этап внедрения европейских практик в области аэронавигации, а именно европейской системы взаимодействия в аэронавигационной сфере", - рассказал Кубраков.

Следующей задачей является запуск "Украинских национальных авиалиний" - государственной компании, создание которой идет по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Первый рейс планируют запустить уже в 2022 году.

"Сегодня Министерство инфраструктуры и компания Airbus подписали меморандум, предусматривающий возможность лизинга или покупки современного флота для «Украинских национальных авиалиний». Мы уже имеем понимание необходимости новой компании, флот в 22 самолета обеспечит ее присутствие как на внутренних, так и дальнемагистральных маршрутах", - отметил Кубраков.

Он также сообщил о создании Спецфонда для развития авиа и железнодорожной инфраструктуры, в который планируют привлечь около 16 млрд гривен.