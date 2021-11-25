В скором времени стартует строительство новых аэропортов на востоке Украины и на Закарпатье, - Зеленский

Государство запускает системное обновление авиационной инфраструктуры, инвестируя миллиарды гривен в модернизацию региональных аэропортов и в строительство новых взлетно-посадочных полос и терминалов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время форума "Большая стройка: авиация и туризм".

В частности, в рамках программы «Большая стройка» будут обновлены аэропорты в Черновцах, Ровно, Житомире, Кривом Роге, Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, в Одесской области, в Херсоне, Виннице, Полтаве. Таким образом, только в этом году государственные инвестиции в развитие авиационной инфраструктуры составили 3,4 млрд грн.

"Также мы готовимся к строительству еще двух (недавно решили этот важный стратегический вопрос) новых аэропортов на востоке Украины и еще одного нового аэропорта на Закарпатье. Мы сшиваем наше государство открытым небом", - сказал глава государства.

Параллельно со строительством и обновлением аэропортов в регионах пройдет работа по превращению международного аэропорта "Борисполь" в ключевой авиахаб Восточной Европы, добавил Зеленский.

Также президент напомнил о соглашении об открытом небе с Европейским Союзом, которое было подписано в этом году. По словам Зеленского, ЕС не имеет ни с одной страной мира авиационных соглашений на таких условиях. В частности, Украина сохраняет свои полномочия государства - производителя авиационной техники.

"Трансформация Международного аэропорта «Борисполь» в самый мощный восточноевропейский авиахаб, возрождение нашего современного украинского авиастроения и усиление промышленного сотрудничества в формате Украина - страны Европейского Союза - это главные цели для нас, для министерства, для "Большой стройки", которые мы ставим на ближайшие годы. Очевидно - амбициозные, разумеется - непростые, но, уверен, - выполнимые", - резюмировал президент.