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Україна повертає транзит над Чорним морем, - Кубраков

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 17:34
Україна повертає транзит над Чорним морем, - Кубраков Фото: міністр інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Попри значні втрати авіатранзиту у попередні роки, Україна нарешті розпочала системну роботу над його відновленням. Перші результати вже є: відновлено трафік над Чорним морем, а кількість польотів в українському небі зростає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інфраструктури Олександра Кубракова на форумі "Велике будівництво: авіація та туризм" .

"Ми повертаємо транзит над Чорним морем. Завдяки гнучкій тарифній політиці та постійній комунікації з бізнесом, інтенсивність польотів в Південній частині повітряного простору України зросла втричі", - зазначив міністр.

Він також нагадав, що підписання Угоди про спільний авіапростір з ЄС відкриває для України багатомільйонний ринок потенційних туристів. Щодня кількість та регулярність рейсів між Україною та ЄС зростає, так само як зростає інтенсивність польотів над Півднем країни завдяки поверненню транзиту над Чорним морем.

"У цілому ж, позитивна динаміка відновлення повітряного руху в зоні відповідальності України перевищує середньоєвропейський показник. Уже майже місяць як ми повноправна частина Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю. Це завершальний етап впровадження європейських практик у галузі аеронавігації, а саме - європейської системи взаємодії в аеронавігаційній сфері", - розповів Кубраков.

Наступним завданням є запуск "Українських національних авіаліній", - державної компанії, створення іде за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Перший рейс планують запустити вже 2022 року.

"Сьогодні Міністерство інфраструктури та компанія Airbus підписали меморандум, який передбачає можливість лізингу або купівлі сучасного флоту для "Українських національних авіаліній». Ми вже маємо розуміння щодо потреби нової компанії, флот у 22 літаки забезпечить її присутність як на внутрішніх, так і далекомагістральних маршрутах", - зазначив Кубраков.

Він також повідомив про створення Спецфонду для розвитку авіа та залізничної інфраструктури, до якого планують залучити близько 16 млрд грн.

Як повідомлялось, раніше на форумі "Велике будівництво: авіація та туризм" президент Володимир Зеленський дав старт будівництву нових аеропортів на Донбасі та на Закарпатті.

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