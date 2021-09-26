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"Украина возвращает свое": президент поздравил Усика с исторической победой

Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Александра Усика за завоевание чемпионских титулов. Он стал обладателем поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в тяжелом весе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

Он назвал победу ценной для Украины.

"Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO - снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Тяжелая, но оттого еще более ценная победа", - написал Зеленский.

Напомним, новый чемпион по четырем версиям Александр Усик заявил, что поединок с британцем Энтони Джошуа состоялся так, как он и предполагал.

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Александр Усик