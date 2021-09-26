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"Україна повертає своє": президент привітав Усика з історичною перемогою

Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський подякував Олександру Усику за завоювання чемпіонських титулів. Він став володарем поясів за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO у важкій вазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.

Він назвав перемогу цінною для України.

"Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO - знову, як це і має бути, належать українцю! Важка, але тому ще більш цінна перемога", - написав Зеленський.

Нагадаємо, новий чемпіон за чотирма версіями Олександр Усик заявив, що поєдинок з британцем Ентоні Джошуа відбувся так, як він і припускав.

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Олександр Усик