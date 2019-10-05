Украина возвращает отряд морской охраны на Дунай

Фото: военный корабль (dpsu.gov.ua)

Отряд в Измаиле несколько раз расформировывали, а в 2019 году решили вернуть

В Измаиле Одесской области начаты мероприятия по развертыванию отряда морской охраны. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным пресс-службы, корабельно-катерный состав Измаильского отряда морской охраны будет состоять из боевых единиц различных проектов. Уже назначен командир отряда - капитан 1 ранга Олег Шикша, который руководил штабом Мариупольского отряда морской охраны в 2015-2017 годах.

Корабли будут обеспечивать охрану государственной границы на речном участке и в части Черного моря, которые будут входить в зону ответственности отряда.

"Воссозданнный Измаильский отряд морской охраны начнет полноценно функционировать уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, в феврале 1996 года на базе бригады речных кораблей ВМС Вооруженных сил Украины была сформирована Измаильская отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей (БРСКР). Корабли и катера ежедневно выполняли задачи по охране государственной границы Украины на Дунае - от стыка границ трех государств (Украины, Молдовы и Румынии) к выходу в Черное море.

В начале 2000-ых Измаильская БРСКР была расформирована. Ее корабли и катера вошли в состав Одесского отряда Морской охраны. Потом был создан Измаильский отряд морской охраны, который существовал до 2011 года. В рамках одной из реформ службы Измаильский отряд морской охраны был расформирован. И уже в 2019 году Кабинет министров Украины своим распоряжением образовал Измаильский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, в сентябре 2019 года в устье реки Дунай прошли двусторонние украинско-румынские учения "Риверайн-2019".

Как сообщало РБК-Украина, в Одесской области 30 августа состоялось испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения. Ракеты должна взять на вооружение украинская армия.