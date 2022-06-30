Украина возобновила экспорт э/э в ЕС. В Кабмине планируют заработать десятки миллиардов

"Сегодня с часу ночи такой экспорт пошел в направлении Румынии. Первоначальный объем составляет 100 МВт", - напивал он.

Как отметил премьер, энергетический безвиз с ЕС, который заработал в марте этого года, дает практический результат. Только за первый день государственное предприятие "Укрэнерго" заработало 10 млн грн на продаже доступа к межгосударственного перетока.

"Потенциал экспорта украинской электроэнергии в Европу составляет до 2,5 ГВт. По такому сценарию государство сможет получать более 70 млрд грн в год", - добавил Шмыгаль.