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Украина из-за войны потеряла более 20% железнодорожной сети

Новина українською →
Украина, Суббота 14 мая 2022 15:58
Украина из-за войны потеряла более 20% железнодорожной сети Фото: в Украине из-за боев действия повреждено более 20% железной дороги (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталья Юрченко

Украина из-за боевых действий потеряла более 20% железнодорожной сети. Всего было повреждено около 6,3 тысячи километров путей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Сейчас работаем над обеспечением цепей доставки грузов, меняем направления торговых потоков из-за блокады украинских морских портов и потери около 23% железнодорожной сети", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Также он рассказал о других масштабах разрушений в результате войны, в частности о повреждении:

  • 23 573 км автодорог;
  • 289 автомобильных и 41 железнодорожного мостов.

Напомним, что для восстановления разрушенных дорог понадобится 3-4 года и около 900 млрд гривен.

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