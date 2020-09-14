Из-за контрабандных сигарет бюджет Украины теряет около 5 млрд грн ежегодно

Фото: продажа сигарет (РБК-Украина)

"Теневой" рынок негативно влияет на доходы государства

"Теневой" рынок табачных изделий ежегодно увеличивается и оказывает сильное влияние на украинскую экономику.

Об этом сообщает НВ.

Рост количества нелегальной табачной продукции имеет ряд негативных эффектов не только на сам рынок сигарет, но и на государственный бюджет, указывает директор по корпоративным вопросам компании JTI Украина Гинтаутас Диргела.

"Для экономики это - потерянные доходы для бюджета. Например, в 2019 году государственный бюджет недополучил около 5 млрд гривен доходов", - сообщил он.

Он обращает внимание и на то, что контрафактные и контрабандные сигареты транспортируются в условиях, которые могут вызвать повреждение товара.

"Есть много разных примеров, когда контрабандные сигареты перевозятся даже в баках для топлива грузовых автомобилей или закопанные под углем. А это все отражается на качестве сигарет", - объяснил Диргела.

Низкокачественные и поврежденные сигареты могут нанести больше вреда здоровью потребителя, чем легальные изделия, купленные в лицензированной точке продажи.

Но основной проблемой остается недополучение государственным бюджетом сборов и налогов. По оценкам компании Kantar TNS, на февраль 2020 года около 6% рынка табачных изделий занимала нелегальная продукция.

"Может казаться, что 6% для бизнеса - это немного, но наш рынок очень конкурентный, мы боремся за каждую десятую процента доли рынка. И если почти 6% - это сигареты, с которых не уплачиваются налоги, для нашего бизнеса это очень плохо", - заявил Диргела.

Одной из главных причин увеличения спроса и оборота контрабандных сигарет может быть рост акцизного налога - цены на легальные сигареты растут, а стоимость контрабандного товара всегда ниже.

Рынок контрабандных сигарет будет расти и дальше, если не будут предприняты меры по борьбе с ним, говорит Диргела.

"Поэтому очень важно принимать превентивные меры, предпринимать шаги для того, чтобы нелегальный рынок не рос. Это лучше и эффективнее, чем бороться с последствиями", - уверен он.

Напомним, Согласно данным сайта "Ні контрабанді", созданном компанией JTI совместно с налоговой и пограничной службами Украины, за 2019 год Украина потеряла 4,7 млрд грн из-за незаконной торговли табачными изделиями. 75%-80% цены пачки сигарет, проданной легально, поступают в госбюджет.