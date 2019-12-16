Украина вошла в топ-40 самых могущественных стран

Украина заняла 39 место в рейтинге самых могущественных стран мира в 2019 году, согласно рейтингу американского журнала U.S. News & World Report. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт издания.

Так, лидером рейтинга стали Соединенные Штаты Америки. Второе место аналитики отдали России. Китай занял в рейтинге третье место. В первой десятке также присутствуют три страны из состава Евросоюза - Германия, Франция, Великобритания. Также в топ-10 присутствуют Япония, Саудовская Аравия, Южная Корея и Израиль.

Позиция Украины в рейтинге выше Казахстана, Польши, Финляндии, Греции, Омана, а также Румынии, Венгрии, Болгарии, Хорватии, Португалии, Сербии, Чехии, и других. Выше в рейтинге расположился Египет, Катар, Ирак, Иран, Пакистан, Люксембург, Беларусь, Вьетнам, Южная Африка, и другие страны.

В прошлом году Украина заняла в рейтинге 33 место

Как отмечается, рейтинг составлен аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. В рейтинге учитывались такие факторы, как экономика, военная мощь, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах.

Ранее сообщалось, что Украина заняла 17 место в рейтинге, который показывает индекс эффективности борьбы с изменениями климата-2020.

Также РБК-Украина писало, что общая стоимость 100 самых дорогих украинских брендов составила 6,2 млрд долларов. Авторы рейтинга издания отмечают, что общая стоимость всех 100 брендов за 2019 год повысилась на 4,7%