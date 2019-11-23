Общая стоимость 100 самых дорогих украинских брендов составила 6,2 млрд долл., - рейтинг

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Общая стоимость всех 100 брендов за 2019 год повысилась на 4,7%

Журнал "НВ" составил ежегодный рейтинг 100 самых дорогих брендов Украины, первые позиции в нем заняли "Моршинська", "Нова пошта" и Rozetka. Об этом сообщае РБК-Украина со ссылкой на рейтинг брендов, опубликованный в журнале №43 за 21 ноября 2019 года.

Авторы рейтинга издания отмечают, что общая стоимость всех 100 брендов за 2019 год повысилась на 4,7% и достигла 6,2 млрд долларов.

При этом фармацевтика по итогам нынешнего года с большим отрывом возглавила топ-5 отраслей, подорожавших по суммарной стоимости брендов. Для фармацевтики показатель роста составил 203%, тогда как ближайшие соседи по рейтингу, финансовые услуги и молочная промышленность, выросли на 33% и 26% соответственно. Самым дорогим фармацевтическим брендом в рейтинге признана "Дарница".

"НВ" также разбирает несколько кейсов ребрендинга, который украинские компании провели в нынешнем году.

По словам маркетинг-директора "Фокстрот" Натальи Ставрати, ее компания стала "общаться более иронично, на более простом языке", чтобы привлечь в торговую сеть молодых покупателей.

В качестве другого примера "НВ" приводит компанию "Дарница", новый логотип которой представляет собой букву "d", стилизованную под микроскоп.

"Микроскоп - это символ исследований, инноваций, поиска. Мы видим "Дарницу" именно такой - ищущей новое, разрабатывающей лекарства, нужные пациентам", - объяснил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Он подчеркнул, что ребрендинг - это элемент новой стратегии, а не просто новый логотип.

"Дарница" - компания с большой историей, мы хотим сделать ее современнее, динамичнее. Для нас важно, чтобы "Дарница" стала узнаваемым международным брендом. Мы хотим, чтобы украинцы гордились компанией, которая работает на международной арене", - добавил Шимкив.

Он также сообщил, что вместе с новым логотипом у "Дарницы" появились и новые ценности: наследие, амбициозное лидерство, ответственность и extreme ownweship (обостренное чувство собственника).

Как объясняет "НВ", стоимость каждого бренда рассчитывала компания MPP Consulting. Методология оценки основана на финансовых результатах компаний - владельцев марок. Учитывались также и другие факторы: географическое покрытие продаж, технологическая составляющая, выпускаемая продукция и инвестиционная привлекательность отрасли.