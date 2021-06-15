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Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткоине за 2020 год

Автор: Александр Белоус

Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткоине в 2020 году. Украинские инвесторы заработали около 400 млн долларов прибыли на биткоине в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации со ссылкой на данные аналитической компании Chainalysis.

Авторы рейтинга обращают внимание на очевидное доминирование Соединенных Штатов. Инвесторы из США в совокупности заработали 4,1 млрд долларов прибыли на биткоине в 2020 году, что почти в 4 раза больше, чем в следующей по величине стране - Китае (1,1 млрд долларов).

Это может показаться странным, учитывая, что Китай исторически имеет самый высокий объем транзакций с необработанной криптовалютой, но в 2020 году на биржи, ориентированные на США, наблюдался огромный приток капитала, который, похоже, был реализован до конца года, говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Минцифры, в Украине люди и криптокомпании смогут официально работать и получать доходы от операций с новыми активами после принятия профильного законопроекта "О виртуальных активах".

"Создание качественного правового поля обеспечит устойчивое развитие крипторынка для быстрого прорыва Украины на пути цифровой трансформации", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в 2016 году НБУ начал исследовательский проект для возможного внедрения е-гривны - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

Отметим, Национальный банк Украины продолжает изучать возможность выпуска собственной валюты цифровой-е-гривны. Центробанк исследует ее возможные сферы использования и потенциальный спрос на е-гривну.

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