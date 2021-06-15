ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткоине за 2020 год

Новина українською →
Вторник 15 июня 2021 15:15
Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткоине за 2020 год Фото: Украина заработала 400 млн долларов прибыли на биткойне (Chesnot / Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткоине в 2020 году. Украинские инвесторы заработали около 400 млн долларов прибыли на биткоине в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации со ссылкой на данные аналитической компании Chainalysis.

Авторы рейтинга обращают внимание на очевидное доминирование Соединенных Штатов. Инвесторы из США в совокупности заработали 4,1 млрд долларов прибыли на биткоине в 2020 году, что почти в 4 раза больше, чем в следующей по величине стране - Китае (1,1 млрд долларов).

Это может показаться странным, учитывая, что Китай исторически имеет самый высокий объем транзакций с необработанной криптовалютой, но в 2020 году на биржи, ориентированные на США, наблюдался огромный приток капитала, который, похоже, был реализован до конца года, говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Минцифры, в Украине люди и криптокомпании смогут официально работать и получать доходы от операций с новыми активами после принятия профильного законопроекта "О виртуальных активах".

"Создание качественного правового поля обеспечит устойчивое развитие крипторынка для быстрого прорыва Украины на пути цифровой трансформации", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в 2016 году НБУ начал исследовательский проект для возможного внедрения е-гривны - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

Отметим, Национальный банк Украины продолжает изучать возможность выпуска собственной валюты цифровой-е-гривны. Центробанк исследует ее возможные сферы использования и потенциальный спрос на е-гривну.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика биткоин
NEWS
На Польшу совершили кибератаку. Премьер созывает закрытое заседание парламента
На Польшу совершили кибератаку. Премьер созывает закрытое заседание парламента
DAILY
Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью