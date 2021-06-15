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Україна увійшла в топ-10 країн з найбільшим заробітком на біткоїні за 2020 рік

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Вівторок 15 червня 2021 15:15
Україна увійшла в топ-10 країн з найбільшим заробітком на біткоїні за 2020 рік Фото: Україна заробила 400 млн доларів прибутку на біткоїні (Chesnot/Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна увійшла в топ-10 країн з найбільшим заробітком на біткоїні в 2020 році. Українські інвестори заробили близько 400 млн доларів прибутку на біткоїні минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації з посиланням на дані аналітичної компанії Chainalysis.

Автори рейтингу звертають увагу на очевидне домінування Сполучених Штатів. Інвестори з США в сукупності заробили 4,1 млрд доларів прибутку на біткоїні в 2020 році, що майже в 4 рази більше, ніж у наступній за величиною країні - Китаї (1,1 млрд доларів).

Це може здатися дивним, враховуючи, що Китай історично має найвищий обсяг транзакцій з необробленою криптовалютою, але у 2020 році на біржі, орієнтовані на США, спостерігався величезний приплив капіталу, який, схоже, був реалізований до кінця року, йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі Мінцифри, в Україні люди та криптокомпанії зможуть офіційно працювати та отримувати доходи від операцій з новими активами після прийняттям профільного законопроєкту "Про віртуальні активи".

"Створення якісного правового поля забезпечить сталий розвиток крипторинку для швидкого прориву України на шляху цифрової трансформації", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, в 2016 році НБУ почав дослідницький проект для можливого впровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн, яка може дозволити мінімізувати трансакційні витрати на переведення грошей від одного учасника платіжного ринку України іншому і одночасно проводити їх з практично миттєвою швидкістю.

Зазначимо, Національний банк України продовжує вивчати можливість випуску власної валюти цифровий - е-гривні. Центробанк досліджує її можливі сфери використання та потенційний попит на е-гривню.

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