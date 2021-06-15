Україна увійшла в топ-10 країн з найбільшим заробітком на біткоїні за 2020 рік

Україна увійшла в топ-10 країн з найбільшим заробітком на біткоїні в 2020 році. Українські інвестори заробили близько 400 млн доларів прибутку на біткоїні минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації з посиланням на дані аналітичної компанії Chainalysis.

Автори рейтингу звертають увагу на очевидне домінування Сполучених Штатів. Інвестори з США в сукупності заробили 4,1 млрд доларів прибутку на біткоїні в 2020 році, що майже в 4 рази більше, ніж у наступній за величиною країні - Китаї (1,1 млрд доларів).

Це може здатися дивним, враховуючи, що Китай історично має найвищий обсяг транзакцій з необробленою криптовалютою, але у 2020 році на біржі, орієнтовані на США, спостерігався величезний приплив капіталу, який, схоже, був реалізований до кінця року, йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі Мінцифри, в Україні люди та криптокомпанії зможуть офіційно працювати та отримувати доходи від операцій з новими активами після прийняттям профільного законопроєкту "Про віртуальні активи".

"Створення якісного правового поля забезпечить сталий розвиток крипторинку для швидкого прориву України на шляху цифрової трансформації", - додали в прес-службі.