Україна увійшла в рейтинг країн з середньою небезпекою для туристів

Особливу небезпеку для мандрівників представляють "протести і політичні заворушення"
Експерти Forbes оцінили туристичні маршрути з точки зору безпеки. Україна розташувалася в зоні середнього ризику, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
Карта туристичних ризиків на 2019 рік враховує безпеку на дорогах, рівень медицини і загальної безпеки. В медичних питаннях в Україні для туристів прогнозують середні ризики.
"Швидка допомога та стоматологічні послуги "зазвичай доступні", але можна підхопити інфекцію через їжу і воду", - пише видання.
Небезпеку також несе ймовірність протестів, мітингів, заворушень і "випадкових терактів".
Експерти також відзначають, що можливі прояви комунального, релігійного або расового насильства.
Категорично не радять їхати в Україну тільки на Донбас.
Як писав Lite, британська міжнародна компанія Euromonitor опублікувала рейтинг 100 найбільш популярних серед туристів у 2018 році міст. Вперше до цього списку потрапив і українське місто Львів, зайнявши 80-й рядок.
Також повідомлялося, що в Україні встановили максимальний розмір туристичного збору.
В абсолютному вимірі в 2019 році туристичний збір не може перевищувати 20,86 грн за добу розміщення для українських туристів і 208,65 грн (близько 6,5 євро) для іноземців.