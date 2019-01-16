Україна увійшла в рейтинг країн з середньою небезпекою для туристів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Особливу небезпеку для мандрівників представляють "протести і політичні заворушення"

Експерти Forbes оцінили туристичні маршрути з точки зору безпеки. Україна розташувалася в зоні середнього ризику, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Карта туристичних ризиків на 2019 рік враховує безпеку на дорогах, рівень медицини і загальної безпеки. В медичних питаннях в Україні для туристів прогнозують середні ризики.

"Швидка допомога та стоматологічні послуги "зазвичай доступні", але можна підхопити інфекцію через їжу і воду", - пише видання.

Небезпеку також несе ймовірність протестів, мітингів, заворушень і "випадкових терактів".

Експерти також відзначають, що можливі прояви комунального, релігійного або расового насильства.

Категорично не радять їхати в Україну тільки на Донбас.

Як писав Lite, британська міжнародна компанія Euromonitor опублікувала рейтинг 100 найбільш популярних серед туристів у 2018 році міст. Вперше до цього списку потрапив і українське місто Львів, зайнявши 80-й рядок.

Також повідомлялося, що в Україні встановили максимальний розмір туристичного збору.

В абсолютному вимірі в 2019 році туристичний збір не може перевищувати 20,86 грн за добу розміщення для українських туристів і 208,65 грн (близько 6,5 євро) для іноземців.