UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина может воевать с Россией и 10 лет, чтобы забрать свое, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы добиться завершения войны с Российской Федерацией дипломатическими усилиями. Но подчеркивает, что страна может воевать и 10 лет, чтобы забрать свое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

В частности, издание пишет, что Зеленский в интервью для программы State of the Union на CNN исключил возможность сдачи Донбасса в обмен на мир с Россией. Он также назвал большой трагедией, что украинцы не хотят вести переговоры с Россией, поскольку искать диалог необходимо.

В противном случае, по словам Зеленского, Украина может воевать с Россией "и 10 лет, чтобы забрать то, что принадлежит нам". Он подчеркнул, что официальный Киев не будет идти на серьезные уступки.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что ситуация в осажденном российскими войсками Мариуполе становится все более нестабильной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины