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Україна може воювати з Росією й 10 років, щоб забрати своє, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський хотів би домогтися завершення війни з Російською Федерацією дипломатичними зусиллями. Але підкреслює, що країна може воювати і 10 років, щоб забрати своє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Зокрема, видання пише, що Зеленський в інтерв'ю для програми State of the Union на CNN виключив можливість здачі Донбасу в обмін на мир з Росією. Він також назвав великою трагедією, що українці не хочуть вести переговори з Росією, оскільки шукати діалог необхідно.

У противно випадку, за словами Зеленського, Україна може воювати з Росією "і 10 років, щоб забрати те, що належить нам". Він підкреслив, що офіційний Київ не буде йти на серйозні поступки.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що ситуація в обложеному російськими військами Маріуполі стає все більш нестабільною.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України