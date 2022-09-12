Украина водит электронные очереди для автомобилей на пограничных переходах

В октябре на украинских пограничных пунктах пропуска заработает сервис электронной очереди. На первом этапе будет запущен пилотный проект на одном из пунктов пропуска.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

В тестовом режиме будет работать web-портал с возможностью записи в очередь из любой точки выезда. До конца года будет представлено мобильное приложение.

Система будет предусматривать интеграцию с таможенными базами данных для предварительной приоритезации грузов. Система самостоятельно сможет управлять потоками грузов в зависимости от группы товаров согласно данным предварительной таможенной декларации. Использование е-очереди будет полностью бесплатным для перевозчиков.

"Мы осознаем, что сама по себе электронная очередь не решает вопрос простоя грузов. Это зависит исключительно от пропускной способности пограничных пунктов пропуска. Между тем впереди – зима. Ожидание очереди вдоль трасс в мороз, во-первых, некомфортно, во-вторых, приводит к дополнительным расходам водителей. Е-очередь позволит экономить время и ждать проезда через границу на любой удобной локации»" - отметил Найем.

Проект реализуется в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Государственной таможенной и пограничной службами Украины и уже представлен перевозчикам. В настоящее время идет сбор замечаний и предложений со стороны профессиональных объединений.