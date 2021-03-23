UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина вновь ввела безвиз для туристов из Китая

Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью. Безвизовый режим будет действовать с 1 апреля по 30 сентября 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Решение принято с целью развития дружеских отношений между Украиной и Китаем, а также для активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

"Согласно с документом... с 1 апреля по 30 сентября 2021 года вводится безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые едут с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.

Кабинет министров должен обеспечить соответствующие меры и принять необходимые решения.

Отметим, что безвиз для граждан Китая Владимир Зеленский уже вводил в прошлом году. Однако безвизовый режим действовал до 31 января 2021 года.

Кроме того, в МИД заявляли, что предоставление безвизового режима въезда в Украину жителям Китая не повлияет на отношения с другими странами. Введение безвиза для граждан является суверенным правом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийКитайБезвиз
Читайте также
Зеленский подписал новые санкции. В списке российские силовики и французские депутаты
Украина присоединится к еще одной Межамериканской конвенции
Прогноз погоды