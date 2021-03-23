Україна знову ввела безвіз для туристів з Китаю

Президент Володимир Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в'їжджають в Україну з туристичною метою. Безвізовий режим буде діяти з 1 квітня по 30 вересня 2021 року.

Рішення прийнято з метою розвитку дружніх відносин між Україною і Китаєм, а також для активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму.

"Згідно з документом... з 1 квітня по 30 вересня 2021 року вводиться безвізовий в'їзд в Україну і транзитний проїзд через українську територію для громадян КНР, які їдуть з туристичною метою, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів", - йдеться в повідомленні.

Кабінет міністрів повинен забезпечити відповідні заходи та прийняти необхідні рішення.