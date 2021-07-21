Украина внедряет систему экстренной помощи по номеру 112

Кабинет министров Украины принял распоряжение для запуска системы экстренной помощи населению по номеру 112. В частности, обеспечил работу межведомственной группы, которая будет управлять и следить за внедрение этой системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.
Отметим, в связи с формированием обновленного состава Кабмина на сегодня межведомственная рабочая группа фактически не работает. Это, в свою очередь, не позволяет организовать полноценное межведомственное взаимодействие центральных и других органов власти, а также организаций по созданию и внедрению системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.
Сегодняшнее распоряжение предусматривает: