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Україна впроваджує систему екстреної допомоги за номером 112

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України прийняв розпорядження для запуску системи екстреної допомоги населенню за номером 112. Зокрема, забезпечив роботу міжвідомчої групи, яка буде керувати і стежити за впровадження цієї системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

Зазначимо, у зв'язку з формуванням оновленого складу Кабміну на сьогодні міжвідомча робоча група фактично не працює. Це, в свою чергу, не дозволяє організувати повноцінну міжвідомчу взаємодію центральних та інших органів влади, а також організацій зі створення і впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Сьогоднішнє розпорядження передбачає:

  • надання права голові міжвідомчої робочої групи отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для роботи групи;
  • визначення органів, відповідальних за створення та впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;
  • внесення змін до складу міжвідомчої робочої групи.
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