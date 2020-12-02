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Україна разом зі Швейцарією створить бюджетний ИВЛ

Київ, Середа 02 грудня 2020 15:07
Україна разом зі Швейцарією створить бюджетний ИВЛ
Фото: лікарня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Для створення бюджетного апарату знадобиться участь фахівців зі Швейцарії

Кабінет міністрів схвалив Меморандум про взаєморозуміння з урядом Швейцарії. Меморандум стосується українсько-швейцарського проекту "Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легень у відповідь на виклики COVID-19" - Фаза І".

Розпорядження ухвалене на засіданні уряду 2 грудня.

Документом доручено віце-прем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ользі Стефанішиній підписати зазначений меморандум.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, розпорядження "створить правові підстави для подальшого підписання відповідного Меморандуму та забезпечення його практичної реалізації".

Проект розпорядження погоджено без зауважень Мінфіном, Мінекономіки, Мін'юстом, Мінстратегпромом, МОЗ, МЗС. Прийняття розпорядження не потребуватиме витрат з державного або місцевих бюджетів України.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів звільнив імпортні вакцини проти коронавірусу від податків.

Нагадаємо, у Львівській області в місті Жовква через відсутність електрики померли два пацієнта, які перебували в реанімаційному відділенні на апаратах штучної вентиляції легенів. За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу.

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