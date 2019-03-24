Украина из-за власти сильно отстает в развитии от соседей, - Рабинович

Поляки ездили к нам за продуктами, а сейчас Украина скатилась до уровня африканских стран, а Польша - локомотив европейской экономики. Об этом заявил народный депутат и лидер политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в очередном выпуске авторской программы "Пять вопросов Вадиму Рабиновичу За життя", сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsOne.

"Чтобы понять ситуацию в нашей стране, нужно сравнить Украину со странам-соседями. Вот, например, Польша. Раньше поляки к нам ездили кормиться, а теперь их страна стала локомотивом европейской экономики. А Украина превратилась в отставшую "африканскую" страну. Почему так? Потому что бездарная власть превратила Украину из регионального лидера в отсталую африканскую страну. Секрет прост - в Польше просто не воруют", - считает парламентарий.

По его словам, во власть должно прийти новое поколение политиков. Те, кто не работали чиновниками ни при одной власти.

"Я никогда в жизни не был в политике - ни при Януковиче, ни при Ющенко. Только когда увидел, что они делают с моей страной, то решил идти в политику. Это было четыре с половиной года назад. Я повесил на президентских выборах один билборд. Требования, написанные на нем, важны и сегодня. Я написал: "Всего один год без этих сволочей - и мы построим великую Украину", - заявил народный депутат.

Политик считает, что только честно работающие суды смогут посадить всех чиновников-коррупционеров.

"Мы в "Оппозиционной платформе - За життя" предлагаем ввести выборность судей. Чтобы люди сами выбирали тех, кому доверяют. И при этом был действующий механизм отзыва судьи, если он будет вести себя нечестно. Это бы помогло справиться с чиновниками, которые сейчас нагло обворовывают украинцев. И тогда у страны появились бы деньги на развитие, мы бы смогли отказаться от кредитов МВФ и зажить достойно", - подытожил Вадим Рабинович.