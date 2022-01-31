Может ли Украина вернуть оккупированные территории военным путем: ответ Данилова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов уточнил, может ли Украина вернуть оккупированные территории военным путем. Он заявил, что сделать это невозможно из-за больших жертв среди гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в ток-шоу "Свобода слова".

"Рано или поздно мы заберем свои территории. Можем ли мы их забрать по военному пути? Не можем. Ибо будут большие жертвы среди гражданского населения. Способна ли наша армия это сделать? Может, но я не вижу того человека, который может отдать такой приказ", - заявил он.

Кроме того, Алексей Данилов назвал срок подготовки России к возможному полномасштабному вторжению на территорию Украины. По его словам, этот период займет до семи дней.