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Украина и Венгрия впервые на уровне комиссии обсудят закон об образовании

Автор: РБК-Украина

Сегодня в Киеве пройдет первое заседание Межведомственной комиссии Украины и Венгрии по вопросам образования. Эта комиссия обсуждает имплементацию закона об образовании.

Об этом в Facebook сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"Сегодня в Киеве состоится учредительное заседание украинского-венгерской Межведомственной группы по вопросам образования, чтобы обсудить вопросы имплементации образовательного законодательства Украины. Ждем венгерскую делегацию для конструктивного разговора", - отметила Непоп.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Венгрия создадут рабочую группу по внедрению закона об образовании. В частности, Будапешт пытается отстоять преподавание на венгерском языке в школах на Закарпатье, где проживают этнические венгры.

"Этот вопрос 40 школ, работающих в поселениях с населением менее 50 тысяч. Вопрос количества часов венгерского языка. Получили обещание, что это будет конструктивно решено, если сможем найти решение, то наши отношения продвинутся вперед", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

У президента Владимира Зеленского заявили, что готовят "джентельменское соглашение" с Будапештом.

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Новости Украины Венгрияобразованиеязык
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