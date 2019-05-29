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Украина и Венгрия увеличить техническую мощность транспортировки газа

Новости » Экономика    29.05.2019 - 13:32
Украина и Венгрия увеличить техническую мощность транспортировки газа
Фото: Укртрансгаз (УНИАН)

С венгерского направления можно получить до 20 млн куб. м в сутки

"Укртрансгаз" и венгерский оператор FGSZ увеличили техническую мощность транспортировки газа на 14% по направлению Венгрия-Украина. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгазу".

Как отмечается в сообщении, после проведения технической подготовки операторами ГТС мощность составляет 19,5 млн куб. м в сутки, по сравнению с предыдущей - 17,1 млн куб. м газа в сутки.

В "Укртрансгазе" добавили, что это даст возможность Украине увеличить импорт природного газа, что особенно важно в контексте подготовки к зиме. Сейчас в хранилищах накоплено 11,1 млрд куб. м, что больше на 1,6 млрд по сравнению с 2018 годом.

"В целом, принимая во внимание тот факт, что тарифы на точке выхода из ГТС Венгрии в период с апреля по сентябрь являются конкурентными на европейском рынке газа, можно ожидать, что и в этом году продолжится рост импорта природного газа в Украину из Венгрии", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте "Укртрансгаз" предложил Венгрии помощь в случае остановки Россией транзита газа.

Как сообщало РБК-Украина, в 2018 году объемы газа в Украину поступали исключительно из стран ЕС. Всего за год протранспортировано 10,6 млрд куб м со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений. Это на 24,8% меньше прошлогоднего показателя импорта газа из ЕС.

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