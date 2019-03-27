ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Укртрансгаз" переведет на летнее время все системы и приборы замера расхода газа

Новости » Экономика    27.03.2019 - 21:51
"Укртрансгаз" переведет на летнее время все системы и приборы замера расхода газа
Иллюстративное фото (УНИАН)

Украина переходит на летнее время в последнее воскресенье марта

"Укртрансгаз" в ночь на 31 марта переведет на летнее время все системы и приборы замера расхода газа. Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook.

Как отмечается в сообщении, контрактны часом для оформления актов приема-передачи природного газа в Украине с 31 марта будет считаться 07:00 утра по киевскому времени (04:00 утра всемирно координированного времени UTC).

В "Укртрансгазе" обращают на это внимание заказчиков услуг, которые задействованы в процессе добычи, поступления, транспортировки, распределения, купли-продажи и поставки природного газа.

"Просим прибегнуть ко всем необходимым действиям для синхронизации работы и с целью соблюдения условий внешнеэкономических контрактов, договоров купли-продажи, транспортировки, распределения и поставки природного газа", - говорится в сообщении.

&quot;Укртрансгаз&quot; переведет на летнее время все системы и приборы замера расхода газа

Напомним, переход на зимнее и летнее время в Украине происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Отметим, перевод часов в Украине происходит дважды: осенью - на зимнее время и весной - на летнее время. Согласно постановлению Кабмина, весной переводят стрелки часов на час позже, а осенью - на час раньше.

Словакия заинтересована в сохранении транзита газа через Украину Запасов газа в Украине хватит, даже если снег пролежит до июня
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Укртрансгазлетнее времягаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь