Украина и Венгрия договорились взаимно признать документы об образовании

Украина и Венгрия договорились взаимно признать национальные документы об образовании. Соответствующее соглашение будет заключено государствами уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

Взаимное признание документов об образовании обсуждалось во время встречи заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы с дипломатическим советником премьер-министра Венгрии Яношем Баллой.

Как рассказали в Офисе президента, стороны в ходе переговоров в Будапеште положительно оценили продолжение деятельности подгрупп межведомственной рабочей группы по вопросам образования и отметили намерения подписать в ближайшее время соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных степенях между Украиной и Венгрией.

"Настроенность на поиск взаимоприемлемого решения по чувствительным вопросам относительно образования и национальных меньшинств открывает для нас окно возможностей для того, чтобы перевести указанные вопросы с политического на экспертный уровень и нормализовать двусторонние украинско-венгерские отношения", - заявил Жовква.