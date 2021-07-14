UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина и Венгрия договорились взаимно признать документы об образовании

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина и Венгрия договорились взаимно признать национальные документы об образовании. Соответствующее соглашение будет заключено государствами уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Взаимное признание документов об образовании обсуждалось во время встречи заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы с дипломатическим советником премьер-министра Венгрии Яношем Баллой.

Как рассказали в Офисе президента, стороны в ходе переговоров в Будапеште положительно оценили продолжение деятельности подгрупп межведомственной рабочей группы по вопросам образования и отметили намерения подписать в ближайшее время соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных степенях между Украиной и Венгрией.

"Настроенность на поиск взаимоприемлемого решения по чувствительным вопросам относительно образования и национальных меньшинств открывает для нас окно возможностей для того, чтобы перевести указанные вопросы с политического на экспертный уровень и нормализовать двусторонние украинско-венгерские отношения", - заявил Жовква.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаВенгриясоглашениедокументыобразование