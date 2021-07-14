Україна та Угорщина домовилися взаємно визнати документи про освіту

Україна та Угорщина домовилися взаємно визнати національні документи про освіту. Відповідна угода буде укладена державами вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента .

Взаємне визнання документів про освіту обговорювалося під час зустрічі заступника керівника Офісу президента України Ігора Жовкви з дипломатичним радником прем’єр-міністра Угорщини Яношем Баллою.

Як розповіли в Офісі президента, сторони в ході переговорів у Будапешті позитивно оцінили продовження діяльності підгруп міжвідомчої робочої групи з питань освіти та відзначили наміри підписати найближчим часом угоду про взаємне визнання документів про освіту й наукові ступені між Україною та Угорщиною.

"Налаштованість на пошук взаємоприйнятного рішення з чутливих питань щодо освіти та національних меншин відкриває для нас вікно можливостей для того, щоб перевести зазначені питання з політичного на експертний рівень і нормалізувати двосторонні українсько-угорські відносини", - заявив Жовква.