RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна та Угорщина домовилися взаємно визнати документи про освіту

Автор: Дмитро Левицький

Україна та Угорщина домовилися взаємно визнати національні документи про освіту. Відповідна угода буде укладена державами вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Взаємне визнання документів про освіту обговорювалося під час зустрічі заступника керівника Офісу президента України Ігора Жовкви з дипломатичним радником прем’єр-міністра Угорщини Яношем Баллою.

Як розповіли в Офісі президента, сторони в ході переговорів у Будапешті позитивно оцінили продовження діяльності підгруп міжвідомчої робочої групи з питань освіти та відзначили наміри підписати найближчим часом угоду про взаємне визнання документів про освіту й наукові ступені між Україною та Угорщиною.

"Налаштованість на пошук взаємоприйнятного рішення з чутливих питань щодо освіти та національних меншин відкриває для нас вікно можливостей для того, щоб перевести зазначені питання з політичного на експертний рівень і нормалізувати двосторонні українсько-угорські відносини", - заявив Жовква.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаУгорщинаугодадокументыОсвіта