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Украина и Венгрия договорились объединить усилия против угрозы мировой безопасности

Новости » Политика     19.01.2020 - 12:30
Украина и Венгрия договорились объединить усилия против угрозы мировой безопасности
Фото: Василий Бурба и Янош Береш (gur.gov.ua)

Василий Бурба и Янош Береш договорились расширить взаимодействие по укреплению региональной коллективной безопасности

Руководители военных разведок Украины и Венгрии договорились совместно выявлять угрозы мировой и региональной безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается, Василий Бурба и Янош Береш договорились расширить взаимодействие по укреплению региональной коллективной безопасности.

"Во время переговоров начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковника Василия Бурбы с начальником Главного управления военной информации Венгерской Республики генерал-лейтенантом Яношем Берешем было достигнуто договоренностей по объединению усилий и расширению взаимодействия по укреплению региональной коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Договорились, что сотрудничество будет организовано по нескольким направлениям и в разных форматах партнерства. В частности, служащие разведок двух государств будут разрабатывать совместные аналитические оценки новых угроз безопасности в регионе и разрабатывать механизмы коллективного противодействия.

Бурба и Берешь также согласовали первоочередные совместные шаги возглавляемых ими ведомств, которые позволят повысить качество обмена информацией и уровень осведомленности структур безопасности НАТО.

В ГУР отмечают, что расширение сотрудничества в разведывательной сфере между Украиной и Венгрией будет способствовать привлечению Украины к Программе расширенных возможностей НАТО и укреплять способности разведывательного сообщества стран-членов Альянса.

Напомним, Верховная рада поддержала за основу в повторном первом чтении законопроект №2412-п "О разведке", за него проголосовали 233 нардепа.

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