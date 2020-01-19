Україна та Угорщина домовилися об’єднати зусилля проти загрози світовій безпеці

Фото: Василь Бурба та Янош Береш (gur.gov.ua)

Василь Бурба та Янош Береш домовилися розширити взаємодію зі зміцнення регіональної колективної безпеки

Керівники військових розвідок України та Угорщини домовилися спільно виявляти загрози світовій та регіональній безпеці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначається, Василь Бурба та Янош Береш домовилися розширити взаємодію зі зміцнення регіональної колективної безпеки.

"Під час переговорів начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-полковника Василя Бурби з начальником Головного управління воєнної інформації Угорської Республіки генерал-лейтенантом Яношем Берешем було досягнуто домовленостей щодо об’єднання зусиль та розширення взаємодії зі зміцнення регіональної колективної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Домовлено, що співпрацю буде організовано за кількома напрямами та у різних форматах партнерства. Зокрема, службовці розвідок двох держав опрацьовуватимуть спільні аналітичні оцінки нових загроз безпеці в регіоні та розроблятимуть механізми колективної протидії.

Бурба та Береш також узгодили першочергові спільні кроки очолюваних ними відомств, які дадуть змогу підвищити якість обміну розвідувальною інформацією та рівень поінформованості безпекових структур НАТО.