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Украина и Великобритания согласовали текст торговой сделки

Новости » Политика     31.01.2020 - 17:00
Украина и Великобритания согласовали текст торговой сделки
Фото: Тарас Качка (РБК-Украина)

Новое торговое соглашение между Украиной и Великобританией начнет действовать с начала 2021 года

Заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина и Великобритания согласовали текст нового торгового соглашения между странами. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, с 1 января 2021 года между Украиной и Великобританией будет действовать соглашение о свободной торговле.

"Готовясь к жесткому Brexit мы уже согласовали тексте этого соглашения. Теперь мы имеем дополнительное время для того, чтобы усовершенствовать некоторые его элементы", - написал Качка.

Также замминистра отметил, что после выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) в торговых отношениях между Украиной и Британией ничего не меняется, так как до 31 декабря 2020 между странами действует Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что после Brexit правительства Украины и Великобритании пересмотрят соглашение о торговле между странами. В основе новой сделки будет Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Также сообщалось, что 14 января начались рабочие консультации по новому базовому соглашению о сотрудничестве между Украиной и Великобританией.

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