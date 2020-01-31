Україна і Великобританія узгодили текст торгової угоди

Фото: Тарас Качка (РБК-Україна)

Нове торгове угоду між Україною і Великобританією почне діяти з початку 2021 року

Заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна і Великобританія погодили текст нового торгового угоди між країнами. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, з 1 січня 2021 року між Україною і Великобританією буде діяти угода про вільну торгівлю.

"Готуючись до жорсткого Brexit ми вже погодили тексті цієї угоди. Тепер ми маємо додатковий час для того, щоб удосконалити деякі її елементи", - написав Качка.

Також заступник міністра зазначив, що після виходу Великобританії з Європейського союзу (Brexit) у торговельних відносинах між Україною і Британією нічого не змінюється, так як до 31 грудня 2020 між країнами діє Угода про асоціацію Україна-ЄС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що після Brexit уряду України та Великобританії переглянуть угоду про торгівлю між країнами. В основі нової угоди буде Угода про асоціацію Україна-ЄС.

Також повідомлялося, що 14 січня почалися робочі консультації щодо нової базової угоди про співпрацю між Україною і Великобританією.