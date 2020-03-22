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Украина ведет переговоры с МВФ о финансовой помощи

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 19:54
Украина ведет переговоры с МВФ о финансовой помощи
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Правительство разрабатывает план поддержки экономики во время пандемии

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о финансовой помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

По словам главы правительства, сейчас ведутся переговоры с другими странами и международными финансовыми организациями, в том числе МВФ, относительно получения помощи для преодоления коронавируса в Украине.

"В таких условиях правительство понимает, что не может не думать об экономических последствиях ... Мы собрали лучших экспертов, ученых, бизнесменов и разрабатываем план поддержки экономики", - заявил он.

Напомним, ранее премьер-министр Шмыгаль сообщал, что в Украине будет создан специальный стабилизационный фонд для преодоления последствий вспышки коронавируса. Руководителям областей было поручено до следующего селекторного совещания составить список потребностей.

Также РБК-Украина писало, что Национальный банк Украины договаривается с МВФ о двух программах поддержки. Сейчас активизированы переговоры с МВФ относительно новой программы расширенного финансирования, а результаты будут в ближайшие недели.

Кроме того, 16 марта президент Владимир Зеленский обратился к Международному валютному фонду за финансовой помощью для преодоления последствий коронавируса в Украине.

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