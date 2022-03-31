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Украина ведет переговоры с МАГАТЭ о нахождении ее специалистов на АЭС страны, - Шмыгаль

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Киев, Четверг 31 марта 2022 15:13
Украина ведет переговоры с МАГАТЭ о нахождении ее специалистов на АЭС страны, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что идут переговоры с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о нахождении ее специалистов на украинских АЭС. Также он отметил, что достигнуты соглашения о поставках оборудования для ядерных объектов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Шмыгаля.

"Хочу сообщить, что Украина ведет переговоры с МАГАТЭ, чтобы сотрудники организации находились на украинских атомных станциях", - сказал Шмыгаль.

По его словам, присутствие специалистов организации на АЭС будет способствовать дополнительной безопасности для украинских станций и продемонстрирует открытость Украины. Также достигнуты договоренности о получении различного оборудования для ядерных объектов страны в качестве международной помощи.

"Важная поддержка. Благодарны за нее", - добавил премьер.

Напомним, 30 марта глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетил Южно-Украинскую АЭС.

Отметим, ранее Украина призывала исключить Россию из МАГАТЭ.

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