Украина ведет переговоры с МАГАТЭ о нахождении ее специалистов на АЭС страны, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что идут переговоры с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о нахождении ее специалистов на украинских АЭС. Также он отметил, что достигнуты соглашения о поставках оборудования для ядерных объектов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Шмыгаля.