Україна веде переговори з МАГАТЕ про знаходження її фахівців на АЕС країни, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, що йдуть переговори з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) про знаходження її фахівців на українських АЕС. Також він зазначив, що досягнуті угоди про постачання обладнання для ядерних об'єктів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Шмигаля.