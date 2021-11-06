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Украина ведет констультации на всех уровнях по войскам РФ у границы, - Резников

Новина українською →
Суббота 06 ноября 2021 00:39
Украина ведет констультации на всех уровнях по войскам РФ у границы, - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (t.me/OP_UA)
Автор: Анна Полисученко

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал увеличение количества российских войск у украинской границы. По его словам, Украина ведет консультации на всех уровнях по войскам РФ у границы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Резникова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Я точно вам скажу: все необходимые консультации (с партнерами - ред.) с момента выхода публикаций Politico, Washington Post на всех соответствующих уровнях происходят, это я уже могу засвидетельствовать, хотя на этом посту, наверное, только сутки. Просто не все вещи можно рассказывать", - заявил министр обороны.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 5 ноября эксперты обсуждают важные вопросы. В частности: правильно ли Украина ведет войну с Россией, что сегодня происходит на востоке Украины, и ждать ли военного обострения? Также Сергей Шаптала, Арсен Аваков, Петр Порошенко и другие выскажут свое мнение относительно того, стоит ли Украине вступать в НАТО.


Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Евгений Комаровский возмутился тем, чего хотят от украинских врачей во время пандемии и рассказал, почему врачи уезжают из страны.


Также известный врач резко высказался о том, что власть и "депутаты-чмошники" проиграли информационную войну антивакцинаторам.


Кроме того, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, за какой срок можно вакцинироваться после болезни, кому совсем нельзя прививаться и чем лучше всего вакцинироваться беременным.


А Михаил Радуцкий высказался об ответственности медиков, про стоимость лечения, воров, которые продавали бесплатные лекарства, и об обеспечении больниц кислородом.


В эфире также показали, как журналисты купили "паспорт" вакцинации за несколько минут.


Ну и еще смотрите эмоциональное видео, как украинка искала кислород для больной матери.

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