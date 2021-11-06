Україна веде консультації на всіх рівнях по військах РФ біля кордону, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував збільшення кількості російських військ біля українського кордону. За його словами, Україна веде консультації на всіх рівнях щодо військ РФ біля кордону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Резнікова в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера ".

"Я точно вам скажу: всі необхідні консультації (з партнерами - ред.) з моменту виходу публікацій Politico, Washington Post на всіх відповідних рівнях відбуваються, це я вже можу засвідчити, хоча на цій посаді, напевно, добу тільки. Просто не всі речі можна розповідати", - заявив міністр оборони.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" 5 листопада експерти обговорюють важливі питання. Зокрема: чи правильно Україна веде війну з Росією, що сьогодні відбувається на сході України, та чи чекати на військове загострення? Також Сергій Шаптала, Арсен Аваков, Петро Порошенко та інші висловлять свою думку щодо того, чи варто Україні вступати до НАТО.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Євген Комаровський обурився тим, чого хочуть від українських лікарів під час пандемії та розповів, чому лікарі їдуть із країни.



Також відомий лікар різко висловився про те, що влада та "депутати-чмошники" програли інформаційну війну антивакцинаторам.



Крім того, головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, через який термін можна вакцинуватися після хвороби, кому зовсім не можна щеплюватися і чим найкраще вакцинуватися вагітним.



А Михайло Радуцький висловився про відповідальність медиків, вартість лікування, злодіїв, які продавали безкоштовні ліки, та про забезпечення лікарень киснем.



У ефірі також показали, як журналісти купили "паспорт" вакцинації за декілька хвилин.



Ну і ще дивіться емоційне відео, як українка шукала кисень для хворої матері.